7 Agosto 2025

Taranto FC (foto Todaro/AntennaSud)

Manifestazioni d’interesse per il nuovo Taranto calcio: i nomi ufficiali

Dante Sebastio 7 Agosto 2025
In corsa Warren con Headway e i fratelli Ladisa: ora la palla passa alla commissione

Il Comune di Taranto ha ufficializzato l’elenco delle società che hanno risposto alla manifestazione d’interesse per la costituzione di un nuovo soggetto sportivo da iscrivere in sovrannumero al campionato di Eccellenza 2025/2026.

In base a quanto riportato, sono due le proposte pervenute entro i termini previsti, entrambe trasmesse tramite posta elettronica certificata. Le società interessate, elencate in ordine di arrivo delle domande, sono:

  1. Unione Calcio Taranto S.S.D. a R.L. – Costituenda società con soci Davide Rubert Warren e la Headway Football LLC;
  2. Società Sportiva Taranto 2025 – S.S.D. a R.L. – Con soci Sebastiano Ladisa e Vito Ladisa.

Come previsto dalla procedura, la documentazione presentata sarà ora oggetto di istruttoria da parte della Commissione incaricata, che valuterà i requisiti e i contenuti progettuali delle due candidature. L’esito della valutazione sarà poi trasmesso alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che dovrà perfezionare l’iscrizione della nuova società sportiva entro le ore 17:00 di lunedì 11 agosto.

La certezza, a oggi, è che il calcio tarantino è pronto a ripartire, con due proposte in campo e l’obiettivo condiviso di restituire alla città una rappresentanza sportiva all’altezza della sua tradizione.

Dante Sebastio

