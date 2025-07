Manfredonia, vandalizzata sede FdI: Lo Riso, “Non ci intimidiscono”

Giannicola De Leonardis: “Gesto vergognoso da condannare”

Atto vandalico nella notte ai danni della sede cittadina di Fratelli d’Italia a Manfredonia, nel Foggiano. A denunciare il gesto è stato il coordinatore cittadino del partito, Vincenzo Lo Riso, che ha condannato l’accaduto con parole nette: “Purtroppo c’è chi non sa fare altro che praticare violenza dalla bassezza della propria frustrazione. Questi atti non ci spaventano. Anzi, ci spronano a continuare con ancora maggiore determinazione il nostro impegno politico, fatto di proposte e non di intimidazioni”.

Lo Riso ha invitato a respingere con fermezza ogni tentativo di creare un “clima di tensione politica che in Italia non esiste più da decenni e che non deve tornare”. Il gesto vandalico è stato definito “infame” e in netto contrasto con i principi di convivenza democratica.

A esprimere solidarietà è stato anche il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che ha definito l’accaduto “un gesto tanto vergognoso quanto puerile, che merita il massimo sdegno”. De Leonardis ha auspicato che “le Forze dell’Ordine possano fare piena luce sull’episodio nel più breve tempo possibile”.

Antonella D'Avola