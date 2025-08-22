22 Agosto 2025

Manfredonia: un murales per non dimenticare Giusy Potenza

Antonella D'Avola 22 Agosto 2025
Uccisa a 14 anni il 13 novembre 2004: per il delitto è stato condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione il cugino di secondo grado, Giovanni Potenza

Diventa realtà l’idea di dedicare un murales a Giusy Potenza, la ragazza di 14 anni di Manfredonia uccisa il 13 novembre 2004. Il progetto, presentato ufficialmente il 3 settembre, sarà realizzato all’inizio del nuovo anno scolastico sul muro dell’istituto magistrale della città, la stessa scuola frequentata dalla giovane vittima.

A darne notizia è l’avvocata Innocenza Starace, che aveva lanciato la proposta mesi fa e che da anni è impegnata nella difesa delle donne vittime di violenza. “Questo progetto è un atto di ribellione corale alla decisione di sottrarre il volto di Giusy alla sua città. Vuole essere anche un segnale di resistenza e rinascita”, ha spiegato Starace che in passato ha assistito parte della famiglia della ragazza.

Per il delitto è stato condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione il cugino di secondo grado, Giovanni Potenza, attualmente in regime di semilibertà.

L’iniziativa, sostenuta dall’associazione La Fenice, sarà realizzata dall’artista Raffaella Fariello. “La sera del 3 settembre sarà scelto insieme, in un atto corale, il murales definitivo tra le tante idee arrivate”, ha anticipato Starace. L’opera vuole restituire alla città l’immagine di Giusy e rappresentare un gesto collettivo di memoria, impegno e rinascita.

