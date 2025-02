Manfredonia-Ugento 1-1: Sanchez risponde a Giacobbe

Un gol per parte nel match del ‘Miramare’ tra Manfredonia e Ugento, valido per la ventidueesima giornata del Girone H di Serie D. Uno scontro salvezza che si conclude con un 1-1 che lascia invariata la classifica delle due squadre. A passare in vantaggio sono i padroni di casa. Al 10’, infatti, Giacobbe svetta di testa su un cross di Porzio e porta in avanti la formazione di Cinque. Il vantaggio dura fino al recupero del secondo tempo, quando Sanchez sigla l’1-1 su calcio di punizione. I salentini restano ancorati al tredicesimo posto con 23 punti, mentre il Manfredonia a quota 18 punti, distante solo quattro lunghezze dal penultimo posto.

