Manfredonia, ufficiale l’arrivo dell’attaccante scozzese Ewan Urain

Il Manfredonia Calcio ha ufficializzato l’ingaggio di Ewan Roy Urain Aird, attaccante nato nel 2000 a Durango, in Spagna, da padre basco e madre originaria di Dumfriesshire, in Scozia. Nonostante le origini miste, Urain ha scelto di rappresentare la nazionale giovanile scozzese, con la quale ha debuttato nella selezione Under 21 il 2 giugno 2021 in una gara contro l’Irlanda del Nord.

Centravanti fisicamente imponente, con i suoi 193 cm di altezza, è considerato un attaccante capace di coniugare tecnica e forza. È cresciuto nel settore giovanile dell’Athletic Bilbao, distinguendosi nella stagione 2017-2018 con 19 reti nell’Under 18. L’anno successivo ha segnato 13 gol in 29 presenze con la maglia del CD Basconia, formazione affiliata al club basco.

Nel corso della sua carriera ha vestito le casacche di diverse squadre del calcio spagnolo, tra cui SD Amorebieta, Unionistas CF, CD Badajoz e Navalcarnero, collezionando oltre 110 presenze complessive e segnando 21 gol tra Primera e Segunda Federación.

Attaccante di riferimento per il gioco aereo e dotato di un buon senso della posizione, è apprezzato anche per la capacità di servire assist. Il suo stile, basato su struttura fisica e senso del gol, ha spesso fatto accostare il suo profilo a quello di Fernando Llorente, riferimento dichiarato dello stesso Urain durante gli anni trascorsi a Bilbao.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author