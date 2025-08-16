16 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Jerry Okoh (Manfredonia Calcio 1932)

Manfredonia, ufficiale l’arrivo dell’attaccante nigeriano Jerry Okoh

Massimo Todaro 16 Agosto 2025
centered image

Il Manfredonia Calcio annuncia l’arrivo del nigeriano Jerry Okoh, giovane attaccante classe 2006.

Il Manfredonia Calcio 1932 ha ufficializzato l’ingaggio di Jerry Okoh, attaccante nigeriano classe 2006. Cresciuto nelle giovanili, il giovane calciatore si è messo in evidenza attirando l’attenzione dell’Audace Cerignola, che lo ha inserito nel proprio settore giovanile, consentendogli di disputare il campionato Under 17 e due stagioni nella formazione Primavera 3.

Nell’ultima annata Okoh ha vissuto la sua stagione più prolifica, realizzando 11 reti in 16 partite e confermandosi come uno dei talenti emergenti più promettenti.

Giocatore rapido e dotato di buona tecnica, approda ora a Manfredonia con l’obiettivo di arricchire il reparto offensivo biancoceleste, portando freschezza e qualità al servizio della squadra.

centered image

