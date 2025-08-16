Manfredonia, ufficiale l’arrivo dell’attaccante nigeriano Jerry Okoh

Il Manfredonia Calcio 1932 ha ufficializzato l’ingaggio di Jerry Okoh, attaccante nigeriano classe 2006. Cresciuto nelle giovanili, il giovane calciatore si è messo in evidenza attirando l’attenzione dell’Audace Cerignola, che lo ha inserito nel proprio settore giovanile, consentendogli di disputare il campionato Under 17 e due stagioni nella formazione Primavera 3.

Nell’ultima annata Okoh ha vissuto la sua stagione più prolifica, realizzando 11 reti in 16 partite e confermandosi come uno dei talenti emergenti più promettenti.

Giocatore rapido e dotato di buona tecnica, approda ora a Manfredonia con l’obiettivo di arricchire il reparto offensivo biancoceleste, portando freschezza e qualità al servizio della squadra.

