Manfredonia, ufficiale l’arrivo dell’attaccante nigeriano Jerry Okoh

Il Manfredonia Calcio 1932 ha ufficializzato l’ingaggio di Jerry Okoh, attaccante nigeriano classe 2006. Cresciuto nelle giovanili, il giovane calciatore si è messo in evidenza attirando l’attenzione dell’Audace Cerignola, che lo ha inserito nel proprio settore giovanile, consentendogli di disputare il campionato Under 17 e due stagioni nella formazione Primavera 3.
Nell’ultima annata Okoh ha vissuto la sua stagione più prolifica, realizzando 11 reti in 16 partite e confermandosi come uno dei talenti emergenti più promettenti.
Giocatore rapido e dotato di buona tecnica, approda ora a Manfredonia con l’obiettivo di arricchire il reparto offensivo biancoceleste, portando freschezza e qualità al servizio della squadra.
potrebbe interessarti anche
Coppa Italia, Potenza-Cavese: le formazioni ufficiali
Verso Milan-Bari, i convocati biancorossi: presenti Gytkjaer, Partipilo e Verreth
Milan, Max Allegri: “Dobbiamo avere rispetto per il Bari”
Bari, Caserta: “A San Siro a viso aperto”. Non al top Gytkjaer
Nuova Spinazzola, cinque conferme e cinque nuovi acquisti per Di Domenico
Taranto, Danucci: “Dateci tempo per partire ad armi pari, serve rinvio”