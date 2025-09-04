4 Settembre 2025

Manfredonia, tre auto in fiamme: una è dell'ex sindaco Riccardi

Antonella D'Avola 4 Settembre 2025
Manfredonia (FG) – Notte di fuoco nella cittadina sipontina, dove intorno alle 03:30, in zona Parco dei Cedri, tre auto sono state avvolte dalle fiamme, tra queste una appartenente all’ex sindaco Angelo Riccardi.  Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, supportati da una squadra del comando provinciale di Foggia, e le Forze dell’Ordine per l’avvio delle indagini.

 

“Va a fuoco tutto, anche la speranza. Alle 3.30 di notte una telefonata squarcia il silenzio: ‘Ti hanno acceso la macchina, sta un macello’. Scendi, e davanti agli occhi hai tre carcasse incandescenti, divorate dalle fiamme, l’odore acre della plastica bruciata che si mescola alla rabbia e alla paura. Non è solo un’auto che brucia: è un segnale, un avvertimento, un colpo inferto alla tua libertà e alla tua serenità. In quel rogo si consuma anche la fiducia, si piega la voglia di credere in una comunità capace di proteggere e difendere. Resta l’amarezza, il senso di ingiustizia, e la consapevolezza che non si tratta di un semplice gesto vandalico: è un attentato alla dignità, al vivere civile, al futuro stesso. Eppure, dalle ceneri, bisogna ripartire. Perché non possono vincere loro, quelli che pensano di spegnere con il fuoco la voce, la speranza, il coraggio. Bisogna denunciare, pretendere giustizia, chiamare tutti a reagire. Perché il silenzio è complicità, e la rassegnazione è la loro vittoria.

 

l’amaro sfogo dell’ex primo cittadino.

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

