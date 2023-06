Manfredonia: Sorpresi con 15kg di datteri mare, denunciati

Due persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Manfredonia (Foggia) per aver pescato quindici chili di datteri di mare, la cui raccolta e commercializzazione è vietata da anni. I due sono stati individuati mentre erano in acqua con tutta l’attrezzatura necessaria. Nei giorni precedenti erano stati sequestrati 3.700 ricci di mare, per i quali è in vigore il fermo biologico. I responsabili sono stati sanzionati dai finanzieri; le attrezzature invece sono state sequestrate e i ricci gettati in mare perché ancora vivi.

