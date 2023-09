Manfredonia scatenato: in arrivo Pozzebon e Calemme

È una corsa contro il tempo per il nuovo ds del Manfredonia Livio Scuotto. Da indiscrezioni raccolte da Antenna Sud, l’esperto dirigente è al lavoro per provare a operare una vera e propria rivoluzione sul mercato: in arrivo l’attaccante Demiro Pozzebon ex, tra le altre, di Catania e Messina e Luigi Calemme, ex di Brindisi e Nardó. Ma le sorprese pare non siano finite e nei prossimi giorni potrebbero giungere altri arrivi di spessore.

