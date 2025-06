Manfredonia, Rotice: “Non è in svendita gratuita, servono offerte serie”

Il patron del Manfredonia Calcio 1932, Gianni Rotice, ha diffuso una nota per fare chiarezza sulla situazione della società e sulle trattative in corso per la cessione. Rotice ha precisato che il club, essendo a tutti gli effetti una società e non una semplice associazione, possiede un valore di mercato che può essere visionato e valutato da chiunque sia interessato, ma al momento, dal 18 febbraio scorso, non sono pervenute offerte ufficiali.

Nel corso della serata di venerdì, Rotice ha ricevuto una telefonata da parte di un imprenditore non locale, lo stesso di cui aveva parlato pubblicamente il sindaco La Marca. Tuttavia, si è trattato soltanto di una richiesta informale di informazioni preliminari per un’eventuale offerta. “Al di là dell’inusuale modalità di approccio”, ha spiegato Rotice, “ho comunque fornito tutti i dettagli tecnici, amministrativi e finanziari per agevolare la formulazione di una proposta ufficiale, considerando anche l’urgenza legata ai tempi di programmazione e iscrizione al campionato”. A quella telefonata, però, non è seguito alcun ulteriore contatto.

Il patron ha rinnovato quindi l’invito a eventuali acquirenti seri a farsi avanti con proposte concrete e interlocuzioni credibili, avanzate da soggetti affidabili, senza finalità speculative. “Non si tratta solo di garantire il futuro per la prossima stagione sportiva, ma di assicurare una programmazione solida per gli anni a venire in una piazza blasonata come Manfredonia”, ha aggiunto.

Rotice ha inoltre ribadito con fermezza che il Manfredonia Calcio 1932 non è in svendita gratuita e che il prezzo richiesto riflette il valore reale della società. “Non ho mai cambiato idea sulla vendita. Tuttavia, come già accaduto durante parte dell’ultima stagione sportiva, anche in questi giorni non mancano tentativi di destabilizzazione da parte di chi agisce nell’ombra alimentando tensioni sociali con disinformazione”, ha affermato. Il patron ha lanciato un appello diretto a chi fosse realmente interessato: “Se qualcuno ha serie intenzioni, abbandoni i giochi di potere e presenti un’offerta ufficiale, evitando ulteriori manovre speculative”.

Infine, Rotice ha respinto con decisione i tentativi di delegittimazione sui social da parte di “burattini manovrati”, ribadendo che intende proseguire il processo di cessione nella massima trasparenza, senza cedere a pressioni esterne o logiche personali di lucro. “Resto fiduciosamente in attesa di proposte ufficiali di acquisto, che, qualora dovessero pervenire, avrò il piacere di comunicare pubblicamente”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author