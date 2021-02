Una violenta rapina a mano armata si è consumata poco fa ai danni di una tabaccheria in Viale Aldo Moro a Manfredonia. I due fratelli proprietari avrebbero opposto resistenza generando una colluttazione dalla quale sarebbero usciti feriti, accoltellati dai banditi. I gestori del locale sono adesso in pronto soccorso, le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto 118 e carabinieri che indagano sull’accaduto.

Attilio Scarano