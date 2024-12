Manfredonia, quattro club su Scaringella: la situazione

Brindisi, Francavilla in Sinni e Fasano continuano ad essere sulle tracce di Michele Scaringella, calciatore del Manfredonia. Sul classe 1995 ex Fidelis Andria, inoltre, sarebbe arrivata anche una nuova offerta da parte del Barletta, club attualmente in Eccellenza in cui Scaringella ha già giocato in passato. Le prossime ore saranno decisive per conoscere il destino del calciatore.

