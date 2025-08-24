Manfredonia, Pezzella: “Non meritavamo la sconfitta”

Inizia con una sconfitta nel turno preliminare di Coppa Italia Serie D la stagione ufficiale del Manfredonia. Contro l’Heraclea, infatti, i sipontini salutano la competizione con una sconfitta per 2-1. Un match che, nonostante il risultato, fa sorridere il tecnico del Manfredonia Luigi Pezzella, come dichiarato ai microfoni di Antenna Sud: “Ci è mancato il guizzo finale. Davanti abbiamo solo una punta e oggi non era disponibile. La squadra mi è piaciuta tantissimo, abbiamo palleggiato bene e creato diversi problemi ad una squadra con obiettivi diversi dai nostri. Abbiamo fatto un’ora e un quarto di gioco di livello, abbiamo finito con otto under. Dobbiamo valorizzare tanti giovani e conquistare la salvezza. Mi aspetto qualcosa in più dal mercato, dobbiamo innalzare il livello di esperienza. Oggi, però, non avremmo meritato di perdere, il pari sarebbe stato più giusto. Ho avuto grandi segnali e sono tranquillo sotto questo aspetto. Ho trovato un ambiente depresso per quanto vissuto lo scorso anno, abbiamo creato un entusiasmo che si è visto anche oggi. La medicina migliore nel calcio è il lavoro, siamo la squadra più giovane del campionato e ci vuole tempo”.

