Manfredonia, pescatori multati per aver liberato il mare dai rifiuti

Scoppia la polemica a Manfredonia, dove alcuni pescatori sono stati multati per 6.500 euro ciascuno dopo aver conferito nei porti i rifiuti raccolti in mare. Le sanzioni, emesse dalla Capitaneria di Porto attraverso le telecamere di videosorveglianza, hanno sollevato un’ondata di indignazione tra le associazioni ambientaliste e le cooperative della pesca.

Secondo i pescatori, il provvedimento è in netto contrasto con la legge Salvamare (L. 60/2022), che prevede la possibilità di portare a terra i “rifiuti accidentalmente pescati” (RAP) senza incorrere in sanzioni, anzi incentivando queste pratiche per la tutela dell’ambiente marino.

Cambio di rotta inatteso: dai premi alle multe

La legge Salvamare era stata introdotta proprio per incoraggiare i pescatori a non ributtare in mare i rifiuti finiti nelle reti durante le operazioni di pesca, ma a conferirli in apposite isole ecologiche nei porti. Nel 2023 e 2024, i pescatori che aderivano al programma venivano addirittura premiati, mentre ora, nel 2025, si ritrovano a subire pesanti sanzioni amministrative.

Questo repentino cambio di approccio sta creando grande preoccupazione tra le cooperative ittiche, che denunciano una contraddizione normativa e temono che il provvedimento possa scoraggiare i pescatori dal contribuire alla pulizia del mare, spingendoli piuttosto a disfarsi dei rifiuti in acqua per evitare multe.

La richiesta di un incontro con le istituzioni

Per fare chiarezza sulla vicenda, il consigliere comunale Giuseppe Marasco ha chiesto un incontro tecnico urgente in aula consiliare con i rappresentanti istituzionali, la Capitaneria di Porto e le cooperative dei pescatori. “È impensabile punire chi si impegna a ripulire il mare. Queste multe vanno contro ogni logica ambientale e rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni per sensibilizzare la categoria sulla tutela del mare”, ha dichiarato Marasco.

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di approfondire la questione, chiedere chiarimenti normativi ed eventualmente sollecitare un intervento del Ministero dell’Ambiente affinché la legge Salvamare venga applicata nel suo spirito originario, evitando che i pescatori diventino vittime di paradossi burocratici.

Nel frattempo, la protesta cresce e si teme che senza un rapido intervento si possa verificare un dietrofront nelle pratiche virtuose di gestione dei rifiuti marini, con gravi ripercussioni sulla salute dell’ecosistema e sull’immagine della pesca sostenibile in Italia.

