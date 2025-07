Manfredonia, per il centrocampo arriva Giglio

Salvatore Giglio è un nuovo calciatore del Manfredonia. Lo ha annunciato il club sipontino con una nota ufficiale in cui dà il benvenuto al centrocampista classe 1992. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, il calciatore brindisino ha vestito le maglie di club come Gravina, Este, Legnano, Canicattì, Vogheresee e Savoia. Con quest’ultima, nella seconda parte dello scorso campionato di Serie D ha collezionato 16 presenze, a cui si aggiungono le 11 ottenute con la Vogherese fino a dicembre. Ora una nuova esperienza per Giglio, il quale porterà in dote esperienza, sostanza e personalità al centrocampo sipontino.

