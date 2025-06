Manfredonia, notte di paura: sei auto a fuoco in due diversi roghi

Sei auto incendiate nella notte in due distinti episodi hanno scatenato il panico tra i residenti di Manfredonia, in provincia di Foggia. I roghi si sono verificati a poche ore di distanza l’uno dall’altro e in entrambi i casi le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche alberi e aree vicine alle abitazioni.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato Giuseppe Marasco, ispettore ambientale dei Civilis e consigliere comunale, che ha diffuso un video sui social per mostrare l’entità dei danni. “È importante che le autorità competenti accertino le cause e prendano misure per prevenire eventi criminosi simili in futuro”, ha dichiarato Marasco, sollecitando un intervento immediato.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza le zone interessate evitando il peggio per le abitazioni circostanti. L’intervento è durato diverse ore, a causa dell’intensità dei roghi e del timore che le fiamme si estendessero ulteriormente.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare l’eventuale natura dolosa degli incendi. Al momento non si esclude alcuna pista, e si lavora anche sull’analisi dei filmati acquisiti e sulle testimonianze raccolte in loco.

L’episodio ha scosso la cittadinanza, preoccupata per la frequenza di episodi incendiari notturni e per la vicinanza degli incendi alle abitazioni, che ha generato momenti di forte apprensione. Le autorità locali stanno valutando misure straordinarie di sorveglianza e prevenzione.

