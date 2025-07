Manfredonia, liquami in mare: “Interventi strutturali non più rinviabili”

L’appello di Mariateresa Bevilacqua (Noi Moderati): “Risarcire i danni, tutelare salute, turismo ed ecosistema”

“La prevenzione non può più attendere: difendiamo il nostro mare e la salute pubblica”. È il messaggio lanciato da Mariateresa Bevilacqua, delegata al turismo ambientale per Noi Moderati, dopo lo sversamento di liquami su ampi tratti del litorale di Manfredonia e Siponto, a causa di un guasto al sistema fognario.

Secondo l’esponente del partito centrista, la situazione rappresenta “una minaccia grave e tangibile per l’intero ecosistema marino, per la salute dei cittadini e per la tenuta economica del territorio in piena stagione estiva”. L’inquinamento microbiologico delle acque, con il conseguente divieto di balneazione (poi revocato), ha posto seri rischi sanitari con conseguenze “economiche pesantissime per gli operatori balneari e turistici locali, già messi a dura prova”, denuncia Bevilacqua che parla apertamente di “disastro ambientale continuo” e chiede interventi immediati per risarcire i danni subiti.

Allarme anche sul fronte ecologico. “Lo sversamento ha alterato l’equilibrio delle acque costiere, mettendo a rischio la sopravvivenza di specie vegetali e animali come pesci, molluschi e le preziose praterie di Posidonia oceanica, fondamentali per la biodiversità marina e la protezione costiera”.

Per la dirigente di Noi Moderati, “è necessario individuare e perseguire le responsabilità dell’accaduto, rafforzare il monitoraggio ambientale da parte dell’ARPA Puglia e garantire la trasparenza dei dati sulla balneabilità”. Fondamentale anche “un piano strutturale per superare definitivamente le criticità fognarie, investendo in infrastrutture moderne e sicure”.

Infine, Bevilacqua rilancia il ruolo delle istituzioni: “Difendere il nostro ambiente significa difendere lavoro, salute e futuro. Noi Moderati vigileremo affinché si intervenga con determinazione e serietà, senza più rinvii o sottovalutazioni”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts