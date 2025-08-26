26 Agosto 2025

Giuseppe Marasco

Manfredonia, insulti in aula: la maggioranza condanna le frasi di Marasco

Antonella D'Avola 26 Agosto 2025
Il sindaco e la coalizione condannano le frasi offensive verso De Luca: “Inaccettabili, colpiscono le istituzioni”

Il sindaco, l’amministrazione comunale e la coalizione di maggioranza del Comune di Manfredonia hanno espresso ferma condanna nei confronti del linguaggio utilizzato dal consigliere Giuseppe Marasco contro il collega Alfredo De Luca, presidente della VI Commissione consiliare permanente.

Nel corso di un acceso dibattito, De Luca è stato definito da Marasco “demone” e “ignorante”, espressioni giudicate offensive e fuori luogo rispetto al confronto politico e istituzionale.

“Il dibattito può anche essere animato e caratterizzato da posizioni contrapposte – sottolinea la maggioranza – ma non può mai scadere in insulti personali. Offendere un collega significa ledere non solo la persona, ma anche il decoro dell’istituzione”.

Il sindaco e la giunta hanno manifestato solidarietà politica, umana e istituzionale a De Luca, ribadendo la necessità di un linguaggio rispettoso e costruttivo nelle sedi istituzionali. “La politica deve assumersi la responsabilità di restituire fiducia ai cittadini con un confronto civile”, hanno aggiunto.

In conclusione, la maggioranza ha invitato Marasco a riflettere sul ruolo che ricopre: “Chi rappresenta le istituzioni deve rispettarle. Diversamente, si assuma la responsabilità di dimettersi e continui altrove i suoi show”.

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

