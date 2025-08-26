Manfredonia, insulti in aula: la maggioranza condanna le frasi di Marasco

Il sindaco e la coalizione condannano le frasi offensive verso De Luca: “Inaccettabili, colpiscono le istituzioni”
Il sindaco, l’amministrazione comunale e la coalizione di maggioranza del Comune di Manfredonia hanno espresso ferma condanna nei confronti del linguaggio utilizzato dal consigliere Giuseppe Marasco contro il collega Alfredo De Luca, presidente della VI Commissione consiliare permanente.
Nel corso di un acceso dibattito, De Luca è stato definito da Marasco “demone” e “ignorante”, espressioni giudicate offensive e fuori luogo rispetto al confronto politico e istituzionale.
“Il dibattito può anche essere animato e caratterizzato da posizioni contrapposte – sottolinea la maggioranza – ma non può mai scadere in insulti personali. Offendere un collega significa ledere non solo la persona, ma anche il decoro dell’istituzione”.
Il sindaco e la giunta hanno manifestato solidarietà politica, umana e istituzionale a De Luca, ribadendo la necessità di un linguaggio rispettoso e costruttivo nelle sedi istituzionali. “La politica deve assumersi la responsabilità di restituire fiducia ai cittadini con un confronto civile”, hanno aggiunto.
In conclusione, la maggioranza ha invitato Marasco a riflettere sul ruolo che ricopre: “Chi rappresenta le istituzioni deve rispettarle. Diversamente, si assuma la responsabilità di dimettersi e continui altrove i suoi show”.
potrebbe interessarti anche
Foggia, violento temporale allaga strade: disagi e auto in panne (video)
Foggia, fermato gambiano per furto con strappo in stazione (video)
Foggia, dolore e rumore per Hayat Fatimi vittima di femminicidio
Foggia, degrado al Quartiere Ferrovia: “il Governo faccia la sua parte inviando i 200 agenti di polizia mancanti”
Giovane trovato cadavere nel Foggiano, indagini per omicidio
Provincia di Foggia, mercato illecito di veicoli rubati: 20 misure cautelari