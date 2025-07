Manfredonia, incendio doloso danneggia l’Oasi Laguna del Re

Un incendio doloso ha colpito, nel pomeriggio del 10 luglio, l’Oasi Laguna del Re, provocando danni significativi all’area protetta. Le fiamme, partite da un terreno adiacente, si sono rapidamente propagate a causa del vento forte, interessando una parte del canneto, alcuni alberi e arbusti recentemente piantati e la nuova passerella in legno per persone con disabilità motorie, installata da pochi giorni. Danneggiata anche la pannellistica informativa utilizzata per illustrare la storia e la biodiversità dell’oasi.

Si tratta di un’azione che, secondo gli operatori, potrebbe essere stata premeditata, dato che proprio nella stessa zona era divampato un primo incendio il giorno precedente, prontamente segnalato dagli ispettori ambientali Civilis e contenuto con l’intervento delle squadre di emergenza.

“È stato solo grazie al pronto intervento degli operatori dell’Oasi e dei contadini presenti, con il supporto dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, che il fuoco non si è esteso ulteriormente con conseguenze potenzialmente devastanti” ha dichiarato Matteo Orsino, direttore dell’Oasi e referente del Centro Studi Naturalistici ONLUS che ne cura la gestione.

Purtroppo, non si tratta di un episodio isolato. L’Oasi è stata in passato oggetto di altri atti vandalici e incendi, spesso originati da un terreno comunale adiacente, oggi abbandonato e precedentemente occupato abusivamente. Più volte il Centro Studi Naturalistici ha chiesto al Comune di Manfredonia di acquisirne la gestione, con l’obiettivo di ampliarne la tutela e bonificare l’area, ma ad oggi la richiesta è rimasta senza risposta concreta.

“Nonostante le aperture mostrate nel tempo da varie amministrazioni, non siamo ancora riusciti a raggiungere questo obiettivo” – ha aggiunto Orsino. “È evidente che qualcuno ha mire su quei terreni, e usa il fuoco come strumento per manifestarle. Ma non ci arrenderemo. Rivolgiamo un appello al sindaco Domenico La Marca perché prenda a cuore la vicenda e sblocchi l’impasse burocratica, tutelando un bene comune di enorme valore naturalistico e sociale.”

L’Oasi Laguna del Re, oggi riconosciuta come area di grande valore ecologico e didattico, rappresenta il risultato di anni di impegno per la riqualificazione ambientale e la valorizzazione della biodiversità. Oltre a essere un luogo di fruizione pubblica, è anche un simbolo di inclusione e educazione ambientale. Il ripetersi di atti vandalici non solo ne compromette l’integrità, ma mina il lavoro di promozione territoriale e sociale costruito nel tempo.

