Manfredonia, il nuovo allenatore è Luigi Pezzella

Giornata di annunci in casa Manfredonia. Dopo la nomina di Massimo Tanzillo nel ruolo di direttore sportivo, il club pugliese ha ufficializzato il nuovo allenatore. La guida della Prima Squadra, infatti, sarà assunta da Luigi Pezzella, tecnico campano classe 1980 con un passato da giocatore con le maglie di Foggia e Juve Stabia tra le altre.

Queste le prime parole dell’ex Gladiator e Team Altamura, riportate dai canali ufficiali del club: “Ringrazio la società, il Patron Rotice e il Direttore Tanzillo per questa grande opportunità. Arrivo a Manfredonia che è certamente una grande piazza. Non vedo l’ora di iniziare, ho entusiasmo e ambizione e, perciò, dobbiamo lavorare tanto per dare soddisfazione alla società, alla città e al pubblico”.

