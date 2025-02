Manfredonia, il giovane Castaldi approda al ‘Torneo di Viareggio’

Anche un giocatore del Manfredonia presente nella Viareggio Cup. Alla nota kermesse giovanile, infatti, parteciperà anche il difensore Giovanni Castaldi, attualmente in forza al club sipontino. Il classe 2007 indosserà la maglia del Torino, dopo aver ottenuto il nulla osta dalla compagine pugliese. Approdato in prestito dal Foggia, Castaldi ha già disputato 21 presenze con la maglia del Manfredonia in questa stagione, condite da un gol. Questo il comunicato del club:

“Per il secondo anno consecutivo un calciatore del Manfredonia calcio 1932 disputerà la “Viareggio Cup”, una delle vetrine internazionali più ambite ed importanti per i giovani talenti under 18.

A prendere parte alla 75^ edizione del celebre Torneo – che si si svolgerà dal 17 al 31 marzo e a cui prendono parte 24 squadre provenienti da tutto il mondo – sarà il difensore 𝙂𝙞𝙤𝙫𝙖𝙣𝙣𝙞 𝘾𝙖𝙨𝙩𝙖𝙡𝙙𝙞 (classe 2007) che vestirà la maglia del 𝙏𝙤𝙧𝙞𝙣𝙤; il club di serie A ha chiesto direttamente alla società Manfredonia Calcio 1932 ed ottenuto il nulla osta per l’utilizzo del calciatore.

Un’importante occasione di visibilità e crescita per Castaldi ed un motivo di 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙤𝙧𝙜𝙤𝙜𝙡𝙞𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙞𝙡 𝙘𝙡𝙪𝙗 sipontino sempre più impegnato nello scouting e valorizzazione di calciatori di grande prospettiva a livello nazionale, anche con l’avvio di collaborazioni con blasonate società professionistiche.

Infatti, il giovane ischitano, che ha già collezionato 21 presenze da protagonista ed un gol in questa stagione – giunto in prestito dal Foggia Calcio -, in maglia biancoceleste è cresciuto esponenzialmente tanto dal punto di vista tecnico che caratteriale ed ha attirato le attenzioni di importanti compagini e dei media nazionali. Nonostante le suadenti sirene invernali del calciomercato, Castaldi 𝙝𝙖 𝙚𝙨𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙤 𝙡𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙫𝙤𝙡𝙤𝙣𝙩𝙖̀ 𝙙𝙞 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙛𝙞𝙡𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙈𝙖𝙣𝙛𝙧𝙚𝙙𝙤𝙣𝙞𝙖 𝘾𝙖𝙡𝙘𝙞𝙤 𝟭𝟵𝟯𝟮 per proseguire il profilo proprio percorso di crescita, sostenuto da società e staff tecnico che con professionalità ne stanno facendo emergere potenzialità e capacità.

Ora la grande occasione di vestire alla “Viareggio Cup” la gloriosa maglia del Torino e dimostrare il suo talento sotto gli occhi di tutto il mondo”.

