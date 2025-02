Manfredonia, il dg D’Errico: “Lavoriamo per raggiungere l’obiettivo salvezza”

Punto d’oro per il Manfredonia. La squadra di Cinque ferma sul pari la capolista Nocerina e alimenta il sogno salvezza. Un incontro commentato così dal direttore generale dei biancazzurri, Luca D’Errico: “Questo pareggio ha il sapore della vittoria perché, oltre ad aver giocato contro la capolista, abbiamo affrontato uno degli organici più forti del campionato. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e deve essere un input per i prossimi impegni. Non possiamo più permetterci cali di concentrazione. Dobbiamo giocarcela con tutti, ci mancano tante finali. Siamo obbligati ad avere l’atteggiamento visto oggi. Abbiamo un’ottima squadra e tutte le carte per giocarci la salvezza. Siamo partiti con una convinzione e una consapevolezza diversa. Ciò che mi ha entusiasmato è la reazione rispetto al match con l’Ugento, oltre alla voglia di raggiungere a tutti costi l’obiettivo salvezza. Abbiamo sfatato il tabù trasferte, ho visto un Manfredonia ordinato e propositivo. Abbiamo anche osato e davanti avremmo potuto fare qualcosa in più. Non possiamo permetterci di festeggiare, testa alla prossima gara. Il mercato? Il mister ha chiesto determinati giocatori e ora ha più soluzioni. Oggi i nuovi acquisti hanno disputato un’ottima prestazione e siamo fiduciosi. Pensiamo partita dopo partita, lavoriamo giorno dopo giorno per raggiungere la salvezza, anche diretta”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author