28 Agosto 2025

Manfredonia – Il comune si costituirà parte civile nel procedimento penale “mare e monti”

28 Agosto 2025
Il comune di Manfredonia (Foggia) ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale “mare e monti”, che prenderà il via il prossimo 9 settembre e che coinvolge 54 imputati accusati, a vario titolo, di gravi reati di stampo mafioso nei territori di Manfredonia, Mattinata, Vieste e Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia.
L’ operazione investigativa, portata a termine nell’ottobre del 2024, ha messo in luce un vasto sistema criminale radicato nel Gargano.
“È una scelta politica importante, fatta a nome della gente perbene, della gente onesta, della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Domenico la Marca – Manfredonia dice da che parte vuole stare: sicuramente contro quanti in questi anni hanno rubato il nostro futuro. Abbiamo bisogno di liberare i nostri territori dalla violenza e dalle prigioni della mafia. Non possiamo più essere indifferenti, perché l’indifferenza addormenta le nostre coscienze”. Il sindaco ha anche sottolineato come il futuro dipenda dalle scelte concrete compiute oggi.
Nei giorni scorsi anche i comuni di Monte Sant’Angelo e Mattinata hanno annunciato la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario.

