28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Manfredonia, Gran Nuotata del Golfo: lo sport rafforza l’identità collettiva

Antonella D'Avola 28 Agosto 2025
centered image

Manfredonia (FG) – La 42^ Gran Nuotata del Golfo ha trasformato ancora una volta il mare di Manfredonia in un palcoscenico di sport, partecipazione e comunità.

About Author

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Serie A, Milan in allarme: Pulisic rischia il forfait con il Lecce

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Verso Lecce-Milan. Di Francesco: “Allegri sa che il Via del Mare è un campo difficile”

28 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Lecce, Rafia e Pierret saltano la rifinitura: in dubbio per il Milan

28 Agosto 2025 Redazione

Eccellenza e Promozione pugliese in esclusiva col Gruppo Editoriale Distante

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Il cordoglio del presidente Bardi per la scomparsa di Dino Viggiano

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Eccellenza, Taranto–UC Bisceglie: fissata la data del recupero

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Ryanair condannata a risarcire due passeggeri per il volo Pisa-Bari

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Manfredonia, Gran Nuotata del Golfo: lo sport rafforza l’identità collettiva

28 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Serie A, Milan in allarme: Pulisic rischia il forfait con il Lecce

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Adiconsum: “Episodi criminosi mettono a rischio immagine della Puglia”

28 Agosto 2025 Redazione