Manfredonia, errore nel calcolo TARI: via libera a richieste rimborso

“Il Comune di Manfredonia ha commesso un errore nel calcolo della TARI, la tassa sui rifiuti, applicando in modo improprio la quota variabile anche alle pertinenze delle abitazioni, come box, garage e cantine. Un’anomalia che ha determinato un aumento ingiustificato dell’imposta a carico di numerosi contribuenti”.

A segnalare il problema è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo della Lega Salvini Premier Puglia, che ha anche diffuso un vademecum con le indicazioni utili per presentare richiesta di rimborso.

“In base alla normativa vigente, la quota variabile della TARI deve essere calcolata una sola volta, considerando la superficie complessiva dell’immobile principale, comprensiva delle pertinenze. La quota fissa, invece, varia in base al numero degli occupanti. L’errore riscontrato a Manfredonia ha generato una duplicazione indebita della quota variabile su più immobili”, ha spiegato Marasco.

“I cittadini che hanno versato un importo non corretto possono presentare istanza di rimborso al Comune entro cinque anni dalla data del pagamento – ha sottolineato il consigliere comunale -. L’istanza, da protocollare presso gli uffici di Piazza del Popolo, deve essere redatta in carta libera e contenere: dati anagrafici del richiedente, importo versato, importo da rimborsare, elenco delle pertinenze, copia degli avvisi di pagamento”.

“L’amministrazione comunale ha 180 giorni di tempo per rispondere. In caso di mancata risposta, la richiesta si considera accolta per silenzio-assenso. Se invece la richiesta viene respinta, il contribuente ha 60 giorni per presentare ricorso alla Commissione Tributaria”.

“Conservate tutta la documentazione e se avete dubbi rivolgetevi a un professionista. La trasparenza e il rispetto dei diritti dei cittadini devono venire prima di tutto”, ha concluso Marasco.

