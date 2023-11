Manfredonia, è fatta per l’attaccante Paolo Carbonaro

Adesso è fatta: Paolo Carbonaro sarà un nuovo calciatore del Manfredonia. Colpo importante del direttore sportivo Livio Scuotto, secondo quanto appreso da Antenna Sud, che ha raggiunto l’accordo con l’attaccante appena liberatosi dal Lamezia. Oltre 300 le presenze fra serie C e D per l’esperto attaccante che va ulteriormente a rafforzare il reparto offensivo. Carbonaro nelle ultime 9 stagioni ha collezionato 170 presenze e 45 reti in D con le maglie di Trapani, Acireale, Cavese, Fc Messina (due stagioni), Folgore Caratese (due stagioni), Altovicentino, Venezia. In serie C, Carbonaro ha collezionato 157 presenze e 20 reti con le maglie di Monopoli, Real Giulianova (due stagioni), Barletta, Gela Calcio, Catanzaro, Hinterreggio, Vigor Lamezia, Aversa, Monza Brianza. Ha esordito in serie con il Palermo nel campionato 2007/2008.

