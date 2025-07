Manfredonia, dal Monopoli in arrivo il portiere Sibilano

Christian Sibilano potrebbe presto lasciare temporaneamente il Monopoli per accumulare esperienza in un club di Serie D. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il portiere classe 2005 sarebbe vicino al Manfredonia. Il club sipontino sarebbe pronto ad accogliere l’estremo difensore ex Cosenza con la formula del prestito.

