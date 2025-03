Manfredonia-Costa D’Amalfi 1-0, le dichiarazioni del post partita

Tre punti pesanti per il Manfredonia che manda al tappeto il Costa d’Amalfi 1-0 grazie alla rete di Iurilli. “Nel primo tempo – le parole di Franco Cinque – c’era tanta frenesia, ma siamo stati bravi a riorganizzare le idee negli spogliatoi. Un risultato che ci permette di non perdere contatto dall’altre contendenti alla salvezza, ora ci sono sette partite da affrontare come altrettante finali”. Soddisfatto anche il match winner della gara: “Sono contento per questo gol – ha ammesso Nicolas Iurilli, centravanti biancazzurro – serve a dare continuità alla squadra per la salvezza. Sto cercando di prendere le misure: il calcio dei grandi è un’altra storia, ma il supporto dei miei compagni si sta rivelando fondamentale”.

