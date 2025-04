Manfredonia, Cinque: “Serve equilibrio contro il Brindisi, temo Rajkovic”

Il Manfredonia vede ancora la salvezza diretta come un obiettivo possibile, anche se i risultati degli altri campi saranno determinanti. Sei punti a disposizione, un’imbattibilità tra le mura amiche che dura da tre partite e la consapevolezza di essere abbondantemente in corsa: tutti fattori che spingono gli uomini di mister Cinque a replicare l’impresa della scorsa stagione. Per centrare l’obiettivo, però, i biancazzurri dovranno procedere necessariamente per gradi. Contro il Brindisi, infatti, c’è un margine di errore molto risicato. Perché una vittoria spingerebbe gli uomini di Ragno verso la retrocessione diretta e potrebbe consegnare al Manfredonia una chance in più per la permanenza in Serie D senza passare dai playout.

Al “Miramare”, intanto, il Manfredonia vola: nove punti contro Costa d’Amalfi, Ischia e Acerrana, con appena un gol incassato in 270 minuti. La vera prova del nove per la retroguardia sipontina, in ogni caso, sarà proprio contro il Brindisi, con lo spauracchio Rajkovic da tenere a bada: una missione in più per Giampà e compagni.

