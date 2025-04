Manfredonia, Cinque dopo il pari con la Palmese: “Risultato che ci sta stretto”

Al termine di un match giocato per larga parte in inferiorità numerica, il Manfredonia strappa un solo punto alla Palmese. Una sfida commentata così dal tecnico dei sipontini Franco Cinque nel post gara: “Avevamo bisogno di vincere. In altri momenti avremmo accolto con positività questo pareggio mentre ora ci sta stretto. Ha pesato l’espulsione rivedibile dopo un quarto d’ora, la quale ha condizionato la gara perché eravamo in partita contro una signora squadra. La squadra si è espressa bene, abbiamo mantenuto due punte davanti per cercare di vincere. Abbiamo preso un gol evitabilissimo. Abbiamo speso tanto nel primo tempo ma siamo rimasti sempre in partita. C’è delusione ma non siamo ancora morti. Quest’anno la sfortuna si sta accanendo contro di noi ma siamo lottatori, fino all’ultimo secondo cercheremo di salvarci. Nelle ultime gare abbiamo trovato la quadra, abbiamo perso troppi punti prima e dobbiamo recuperarli. La strada è quella giusta ma la sfortuna non ci sta aiutando”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author