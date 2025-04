Manfredonia, Cinque: “Col Brindisi sarà un play out anticipato”

“In queste due partite abbiamo l’obbligo di conquistare sei punti e sperare che alcune situazioni siano in nostro favore. È tutto aperto, perché in questi 180 minuti ci sono anche tanti scontri diretti che possono cambiare molto. Il primo passo, però, è quello di vincere queste due partite e successivamente valutare il dà farsi”. Parole chiare quelle del tecnico Franco Cinque, alla vigilia della sfida contro il Brindisi di domenica pomeriggio.

“Noi e il Brindisi ci giochiamo praticamente tutto in questa partita. Saranno 90 minuti importanti perché sia noi che loro arriviamo da una grandissima rimonta fatta negli ultimi mesi. Praticamente si tratta di un play out anticipato e per questo dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi. Ovviamente, il Manfredonia ha la voglia e la necessità di vincere. Però, servirà grande equilibrio e soprattutto sarà fondamentale capire i vari momenti della partita. Inoltre, sarà fondamentale arrivare bene anche dal punto di vista psicologico”, continua il tecnico dei sipontini.

Manfredonia che attraversa un buon momento, come sottolinea il tecnico Cinque: “Purtroppo, quando rincorri e sei obbligato a vincere non è mai facile. Nelle ultime otto partite siamo la squadra che dopo il Casarano ha fatto meglio. Questo ci dà grande fiducia ma ovviamente non basta perché stiamo cercando di sistemare alcuni errori fatti in precedenza”.

Cinque, deve fare i conti anche con alcune pedine che non sono al meglio: “Oltre alle squalifiche abbiamo anche qualche altra defezione che proveremo a gestire in questi giorni. Abbiamo avuto qualche problema in settimana, per questo dobbiamo fare le scelte giuste”.

In chiusura, anche qualche battuta sul Brindisi: “Si tratta di una squadra solida con un attaccante che segna praticamente sempre. Inoltre, hanno un allenatore esperto e una rosa con qualità. Anche loro hanno una società che ci ha sempre creduto e riparato agli errori fatti in precedenza”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author