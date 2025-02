Manfredonia, Castaldi: “Vittoria con il Nardò utile per il morale”

Dopo quattro partite, il Manfredonia torna a vincere. Contro il Nardò, infatti, arriva un successo per gli uomini di Franco Cinque. Tre punti che infondono maggiore consapevolezza in vista del prossimo impegno contro la Fidelis Andria, come dichiarato dal difensore dei sipontini Giovanni Castaldi nel corso di ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud: “Il girone di ritorno è sempre il più difficile perché le squadre si rinforzano. Può accadere di tutto. La vittoria con il Nardò ci serviva per il morale, eravamo reduci da una sconfitta casalinga e i tre punti ci hanno risollevati. Ora andremo ad Andria con un morale diverso, più alto rispetto a quello dei nostri prossimi avversari”.

Fra poche settimane, Castaldi disputerà il torneo di Viareggio, importantissima kermesse di calcio giovanile, in cui indosserà la maglia del Torino. Un’emozione esternata così dal difensore classe 2007: “Per me sarà la prima volta al torneo di Viareggio. Sono rimasto molto contento appena ho saputo della notizia, sono molto emozionato per la chiamata. Il Manfredonia è consapevole dell’importanza del torneo e mi ha subito detto di andare”.

