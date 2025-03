Manfredonia, Caputo: “Lotteremo fino alla fine per la salvezza”

Con un secco 3-0 rifilato all’Ischia, il Manfredonia alimenta l’obiettivo salvezza. Nella vittoria contro campani è presente la firma di Antonio Caputo, attaccante dei sipontini e autore di una rete, il quale ha commentato così il risultato nel corso della trasmissione ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud: “Abbiamo affrontato una squadra importante, la gara non è stata semplice. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, nel primo tempo abbiamo chiuso sul 2-0. L’Ischia ha giocatori importanti per la categoria, abbiamo disputato un’ottima gara e siamo contenti di aver portato a casa un risultato fondamentale. Siamo vivi, vogliamo cercare in tutti i modi di raggiungere la salvezza. Stiamo dimostrando sul campo che ci siamo e lotteremo fino all’ultima giornata per raggiungere l’obiettivo. Mancano ancora 5 gare, ci sono 15 punti a disposizione e ci sono tre o quattro squadre a poca distanza. Dobbiamo guardare a noi stessi e non alle altre. Domenica prossima affronteremo la squadra più forte del campionato ma dovremo giocare in maniera tranquilla perché stiamo facendo bene. Conosciamo la forza del Casarano, ottenere un punto sarebbe come farne quattro. Andremo a giocarci la nostra partita per fare punti”.

