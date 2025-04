Manfredonia-Brindisi: divieto di trasferta per i tifosi ospiti

Manfredonia-Brindisi sarà una delle sfide più importanti del trentatreesimo turno del Girone H di Serie D. Entrambe le squadre, infatti, sono alla ricerca di punti preziosi per raggiungere l’obiettivo salvezza. Al ‘Miramare’, però, la squadra di Ragno non potrà contare sull’apporto dei propri tifosi. Il club adriatico, infatti, ha annunciato il divieto di trasferta disposto dal Prefetto di Foggia:

“In vista della sfida tra Manfredonia Calcio 1932 e Brindisi FC, in programma domenica 27 aprile alle ore 15.00 allo stadio comunale “Miramare” di Manfredonia, il Prefetto di Foggia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Brindisi.

Il provvedimento è stato adottato sulla base delle indicazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha evidenziato criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, in particolare per la rivalità tra le due tifoserie e per i disordini che si sono verificati al termine dell’incontro di andata del 15 dicembre scorso. A ciò si aggiungono le limitazioni strutturali dell’impianto sportivo e delle aree limitrofe, ritenute non idonee a garantire una separazione efficace tra le opposte tifoserie.

Il provvedimento è stato notificato alle autorità competenti, comprese le società sportive coinvolte, le forze dell’ordine e i sindaci dei Comuni interessati”.

