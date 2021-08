Manfredonia | Auto precipita in una scarpata, una vittima

Il cadavere di una donna è stato estratto poco fa dall’abitacolo di un’autovettura precipitata in una scarpata in località Montagna alla periferia di Manfredonia (Foggia). Sul posto hanno operato alcune squadre dei vigili del fuoco, con elicottero giunto da Bari, e gli uomini del Nucleo Saf – Speleo Alpino Fluviale. A quanto si apprende il veicolo ha compiuto un volo di alcune decine di metri, precipitando in una zona impervia e difficile da raggiungere. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, sia l’incidente stradale, sia l’ipotesi di un possibile suicidio