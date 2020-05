Condividi

Un'auto con a bordo una donna è finita in mare nel molo di ponente a Manfredonia. Per la donna (50 anni) non c'è stato nulla da fare: sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia e capitaneria di porto. L'auto è

stata recuperata. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto: l'ipotesi più probabile sembrerebbe essere quella del suicidio.