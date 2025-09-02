Manfredonia, arriva il giovane attaccante Scoccola

Il Manfredonia ha annunciato l’acquisto dell’attaccante Mario Scoccola. Classe 2007, si unirà nella giornata odierna alla compagine pugliese. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Mario Scoccola, esterno offensivo classe 2007. Nato a Lucera, Scoccola ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Foggia, dove due anni fa ha vestito la maglia dell’Under 17. Nella passata stagione è stato protagonista con la formazione Primavera, allenandosi stabilmente con la Prima Squadra e ottenendo anche una convocazione in Serie C nella gara contro il Monopoli. Quest’anno ha partecipato al ritiro precampionato del Foggia a Trinitapoli, continuando ad allenarsi con i rossoneri fino a pochi giorni fa. Un giovane di talento, pronto a mettere in campo entusiasmo, freschezza e qualità al servizio del Manfredonia. 𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗮𝗹 “𝗠𝗶𝗿𝗮𝗺𝗮𝗿𝗲”, 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼”

