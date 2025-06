Manfredonia, al via le “Sagre d’Estate”

Musica, danza, cibo e tanto divertimento anche per i più piccoli. Prendono il via sul lungomare di Manfredonia le “Sagre d’estate”. Ricco il calendario di eventi che accompagnerà la cittadinanza in tutti i weekend fino ad ottobre. Primo fine settimana di sagra dedicato al panino gourmet, a cui seguiranno eventi dedicati al polpo di scoglio, gamberi e ostriche e a tanti altri prodotti del mare. Un’estate, quella di Manfredonia, che verrà raccontata dal Gruppo Editoriale Distante, media partner dell’evento.

