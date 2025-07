Manfredonia, agente fuori servizio salva due anziani da incendio in casa

Una tragedia evitata grazie al coraggio di un poliziotto fuori servizio. È quanto accaduto lo scorso 1° luglio a Manfredonia, in Viale Di Vittorio 33, dove un incendio scoppiato in un appartamento ha messo in pericolo la vita di una coppia di anziani.

A intervenire, senza esitazioni, è stato l’ispettore Francesco Ricucci, in forza al commissariato locale, che pur trovandosi fuori servizio ha affrontato le fiamme per mettere in salvo i due residenti. L’agente ha agito con prontezza, riuscendo a trarre in salvo la coppia prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Profondo il ringraziamento della famiglia, che ha definito l’intervento dell’ispettore “tempestivo, professionale e guidato da uno straordinario senso del dovere”.

