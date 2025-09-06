7 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Gaetano Manfredi

Manfredi (Anci): “Considero Decaro già presidente della Puglia”

Redazione 7 Settembre 2025
centered image

“Faccio i miei migliori auguri ad Antonio Decaro per questa grande avvenuta di presidente della Regione Puglia. Io lo considero già eletto”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale di Anci, nel suo intervento a Bisceglie dove è in corso la seconda serata de ‘La Festa de l’Unità’. “L’ho sentito oggi e stiamo già pensando a quello che dobbiamo fare dopo. Dobbiamo rapidamente superare questa fase”.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Pd Puglia, De Santis: “Con Emiliano e Decaro guida condivisa”

7 Settembre 2025 Redazione

Decaro, Vendola: Basta litigi è tempo di programmi

6 Settembre 2025 Francesco Manigrasso

Regionali, il PD ufficializza i candidati del centrosinistra: ecco i nomi

6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Tricase, rivelato il nome del primo candidato sindaco

6 Settembre 2025 Gloria Roselli

Regionali, le chiavi a Decaro: Vendola in lista e le voci su Emiliano

6 Settembre 2025 Antonio Bucci

Regionali, Italia Viva: “Noi con Decaro e in campo, stonate parole su Nichi”

6 Settembre 2025 Antonio Bucci

potrebbe interessarti anche

Pd Puglia, De Santis: “Con Emiliano e Decaro guida condivisa”

7 Settembre 2025 Redazione

Manfredi (Anci): “Considero Decaro già presidente della Puglia”

7 Settembre 2025 Redazione

Palinuro, turista pugliese colpito da embolia durante immersione

7 Settembre 2025 Dante Sebastio

Morte in ospedale a Casarano: 8 indagati tra medici e infermieri

7 Settembre 2025 Dante Sebastio