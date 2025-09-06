Manfredi (Anci): “Considero Decaro già presidente della Puglia”

“Faccio i miei migliori auguri ad Antonio Decaro per questa grande avvenuta di presidente della Regione Puglia. Io lo considero già eletto”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale di Anci, nel suo intervento a Bisceglie dove è in corso la seconda serata de ‘La Festa de l’Unità’. “L’ho sentito oggi e stiamo già pensando a quello che dobbiamo fare dopo. Dobbiamo rapidamente superare questa fase”.
