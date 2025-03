Manetti Bros e Rocco Papaleo a Potenza per presentare U.S. Palmese

Venerdì 21 marzo, alle 20:30, il cineteatro Don Bosco di Potenza ospiterà i registi Marco e Antonio Manetti e l’attore lucano Rocco Papaleo per presentare il loro nuovo film U.S. Palmese, in uscita al cinema con 01 Distribution-Rai Cinema.

La serata prevede un incontro con il pubblico prima della proiezione, offrendo un’occasione per approfondire la visione del film e il processo creativo che lo ha ispirato. L’iniziativa fa parte del tour che vede registi e cast portare il film in sala per incontrare gli spettatori.

Dopo il successo della trilogia di Diabolik, i Manetti Bros firmano una commedia sportiva che unisce il cinema al calcio e rende omaggio alle loro radici calabresi. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, U.S. Palmese vanta un cast ricco: oltre a Rocco Papaleo, ci sono Blaise Afonso, Giulia Maenza, Massimiliano Bruno, Claudia Gerini e Gianfelice Imparato.

«Palmi è il paese di nostra madre», hanno spiegato i Manetti, «abbiamo voluto raccontare la sua anima e la sua identità in una favola sportiva leggera e personale». Rocco Papaleo ha aggiunto: «Girare un film sul calcio d’impatto è una mezza impresa, ma abbiamo raccontato con sincerità quello che abbiamo visto e vissuto».

La trama racconta la storia di Don Vincenzo (Papaleo), pensionato che escogita un piano folle per salvare la squadra di calcio locale, ingaggiando un campione di Serie A in crisi. Un viaggio tra comicità, sport e valori autentici.

I biglietti (intero 6 euro, ridotto 5 euro) sono disponibili al botteghino del cineteatro Don Bosco e online su cineteatrodonbosco.com.

