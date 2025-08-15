Manduria, tragedia all’alba di ferragosto: uomo investito e ucciso da una moto

MANDURIA – Una tragedia ha scosso il versante orientale della provincia di Taranto all’alba di Ferragosto. Un operatore ecologico di 52 anni, impegnato nel consueto servizio mattutino tra San Pietro in Bevagna e Manduria, è stato travolto da una motocicletta in corsa.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno trasportato l’uomo all’ospedale “Giannuzzi” di Manduria, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il lavoratore è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. La comunità è sotto shock per la perdita di un uomo che svolgeva il proprio lavoro con dedizione, anche nei giorni di festa.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Polizia Stradale di Manduria che hanno effettuato i rilevi del sinistro edavviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

La vittima lavorava con un contratto a tempo, impegnato nel servizio di raccolta dei rifiuti con un mezzo compattatore.

