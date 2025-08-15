15 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Manduria, tragedia all’alba di ferragosto: uomo investito e ucciso da una moto

Giovanni Sebastio 15 Agosto 2025
centered image

MANDURIA – Una tragedia ha scosso il versante orientale della provincia di Taranto all’alba di Ferragosto. Un operatore ecologico di 52 anni, impegnato nel consueto servizio mattutino tra San Pietro in Bevagna e Manduria, è stato travolto da una motocicletta in corsa.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno trasportato l’uomo all’ospedale “Giannuzzi” di Manduria, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il lavoratore è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. La comunità è sotto shock per la perdita di un uomo che svolgeva il proprio lavoro con dedizione, anche nei giorni di festa.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Polizia Stradale di Manduria che hanno effettuato i rilevi del sinistro edavviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.
La vittima lavorava con un contratto a tempo, impegnato nel servizio di raccolta dei rifiuti con un mezzo compattatore.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

CORA Dance Festival: Taranto centro della danza contemporanea internazionale

15 Agosto 2025 Redazione

Museo MarTa e Città di Ugento insieme per il Premio Zeus

15 Agosto 2025 Laura Milano

Taranto, M5S: “Urso? Ricatto di facciata”

15 Agosto 2025 Laura Milano

Peacelink e Giustizia per Taranto ad Urso: “Impianti non conformi”

14 Agosto 2025 Laura Milano

Regionali Puglia: Emiliano non arretra, Decaro frena

14 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, scooter contro auto: due feriti gravi

14 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Sequestro lampo ad Andria, UniBat: “Gravità estrema, istituzioni assenti”

15 Agosto 2025 Dante Sebastio

Valenzano: cade mentre sistema le luminarie, muore un uomo

15 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Manduria, tragedia all’alba di ferragosto: uomo investito e ucciso da una moto

15 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

CORA Dance Festival: Taranto centro della danza contemporanea internazionale

15 Agosto 2025 Redazione