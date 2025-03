Manduria, spaccio di droga in casa: arrestato 48enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 48enne di Manduria, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati in materia di droga, era sotto osservazione da parte del Commissariato di Manduria, che aveva monitorato un’abitazione nel centro cittadino dove si sospettava fosse in corso un’attività illecita di spaccio.

I poliziotti hanno notato un costante andirivieni di giovani, molti dei quali conosciuti come tossicodipendenti, confermando i sospetti. Approfittando di un momento di disattenzione del 48enne, gli agenti, coadiuvati dal cane “Africa” dell’Unità Cinofili di Brindisi, hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento, scoprendo 8 dosi di eroina, circa 40 grammi di cocaina e 9 grammi di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle droghe.

L’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale del Capoluogo, dopo che gli atti sono stati inviati all’Autorità Giudiziaria.

