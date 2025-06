Manduria si tinge di funky, arrivano i Dirotta su Cuba

Concerto per festeggiare i 30 anni della band. “La Puglia è la regione più funky d’Italia, dove siamo più amati”, dichiara Simona Bencini

Venerdì 27 giugno, Manduria si trasformerà nel cuore pulsante del funky italiano grazie al concerto gratuito dei Dirotta su Cuba, in programma negli spazi esterni della cantina Produttori di Manduria a partire dalle ore 21:00. L’appuntamento rientra nel calendario di “Acustica | emozioni in purezza”, rassegna diretta da Salvatore Moscogiuri per Artilibrio, con il supporto organizzativo della stessa cantina.

La storica band, guidata dalla carismatica Simona Bencini, arriva nel tarantino per celebrare i trent’anni dal primo album pubblicato il 21 aprile 1995 dalla CGD, oggi riproposto in una riedizione in vinile arancione in edizione limitata distribuita da Warner.

Il live fa parte del Let’s Celebrate Tour!, partito nel 2024 con il doppio sold out al Blue Note di Milano e la tappa entusiasmante alla Casa del Jazz di Roma. Il tour prosegue nel 2025 attraversando l’Italia con l’obiettivo di celebrare i successi di una carriera che ha segnato la storia del funky nazionale.

Sul palco di Manduria, Dirotta su Cuba proporranno i brani più amati della loro discografia, tra cui “Gelosia”, “Solo baci”, “Liberi di liberi da”, “Dove sei”, “Legami”, “Ridere”, “È andata così”, “Bang” e “Jesahel”, rivisitati con arrangiamenti rinnovati e una line-up a sette elementi: Emiliano Pari (tastiere), Stefano Profazi (chitarra), Patrizio Sacco (basso), Vincenzo Protano (batteria), Donato Sensini (sax e flauto), Antonio Scannapieco (tromba).

“La Puglia è la regione più funky d’Italia e dove siamo più amati”, ha dichiarato Simona Bencini, anticipando l’entusiasmo con cui la band salirà sul palco di Manduria.

L’ingresso al concerto è libero, con apertura dei cancelli fissata per le ore 20:45. Sarà attiva anche un’area ristoro food & wine, per vivere un’esperienza completa all’insegna della musica e del territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author