8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Manduria, scoperta tomba a camera ellenistica durante lavori AQP

Redazione 8 Settembre 2025
centered image

Una tomba a camera di età ellenistica, databile al IV secolo a.C., è stata rinvenuta in via Scarciglia a Manduria durante i lavori per i nuovi tronchi fognari condotti da Acquedotto Pugliese (AQP), sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

La sepoltura, parte di un piccolo complesso funerario, si compone di due ambienti. Nel primo vano, interpretato come anticamera d’accesso, sono emerse tracce di intonaco rosso con banda bianca a rilievo e numerosi oggetti ceramici (vasi, lucerne, unguentari e piatti) in giacitura primaria. L’ingresso della camera funeraria era ornato da una trabeazione modanata e originariamente chiuso da una porta in pietra intonacata di rosso, di cui restano frammenti. All’interno della camera sono stati individuati incassi rettangolari che probabilmente ospitavano un lettino funebre.

Le indagini hanno inoltre rilevato segni di manomissioni antiche, con fori praticati per raggiungere sepolture contigue. Attraverso uno di essi è stata intercettata una seconda tomba, esternamente sigillata ma priva di corredo, evidentemente già depredato. Al suo interno è stata trovata una moneta romana, un denario repubblicano, prova della frequentazione dell’area anche in epoca successiva.

Il ritrovamento conferma la vocazione funeraria di questo settore di Manduria, già emersa alla fine del 2024 con la scoperta di 11 sepolture a fossa sempre in via Scarciglia. Le operazioni di scavo, svolte dalla ditta specializzata Impact Soc. Coop., si sono sviluppate con assistenza archeologica in corso d’opera, permettendo di arricchire le conoscenze sulle pratiche funerarie del centro messapico in età ellenistica.

In collaborazione con la Soprintendenza e l’Acquedotto Pugliese, è ora in corso un rilievo fotogrammetrico per la realizzazione di un modello digitale 3D della tomba, utile alla documentazione e alla futura fruizione del sito attraverso tecnologie digitali.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, un progetto per un polo industriale sostenibile

8 Settembre 2025 Leo Spalluto

«Settembre aperti», la sfida di Maruggio che prova a destagionalizzare

8 Settembre 2025 Marzia Baldari

Primitivo di Manduria: annata buona, ma i prezzi delle uve da vino crollano

8 Settembre 2025 Marzia Baldari

Taranto, auto si ribalta a Talsano: anziani coniugi in ospedale

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Taranto, 48 dosi di droga in tasca: arrestato 21enne

8 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Giochi del Mediterraneo: Ferrarese: “cantieri in linea, lavori a pieno ritmo”

8 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Manduria, scoperta tomba a camera ellenistica durante lavori AQP

8 Settembre 2025 Redazione

Taranto, un progetto per un polo industriale sostenibile

8 Settembre 2025 Leo Spalluto

Tennis, i coach australiani studiano a Bari il “Metodo Italia”

8 Settembre 2025 Flavio Insalata

Volley C/F, Giorgia Casale nuovo libero della Pm Gruppo Macchia Potenza

8 Settembre 2025 Redazione