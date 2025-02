Manduria, rapina a mano armata nella stazione di servizio: fuga in moto

MANDURIA – Momenti di terrore in una stazione di servizio alla periferia di Manduria. Due persone con il volto coperto in sella ad una moto di grossa cilindrata hanno fatto irruzione nell’area di distribuzione carburanti, ubicata sulla strada che porta a San Pietro in Bevagna, uno dei due malviventi con un’arma in pugno ha minacciato il dipendente di turno e si è fatto consegnare il denaro incassato, poche centinaia di euro. Poi con il complice che lo attendeva con mezzo in moto i due sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. E’ subito scattato l’allarme ed i Carabinieri della Compagnia di Manduria, diretti dal Capitano Alessandro Torto, hanno avviato le indagini ritrovando in breve tempo il mezzo utilizzato per mettere a segno il colpo, si tratta di una motocicletta rubata qualche giorno prima a Manduria. Le immagini registrate dalle telecamere dall’impianto di video sorveglianza della stazione di servizio sono al vaglio degli inquirenti per tentare di risalire all’indentita’ degli autori della rapina.

Qui sotto un momento della fuga dei presunti rapinatori

