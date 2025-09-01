Manduria, primi tre ricoveri in cardiologia all’ospedale Giannuzzi

Dario Iaia: “La sanità non deve diventare un campo di battaglia, ma un settore che merita collaborazione e rispetto da parte di tutti”

All’ospedale “Giannuzzi” di Manduria sono stati effettuati i primi tre ricoveri nel nuovo reparto di cardiologia, segnando un momento significativo per la sanità del territorio.

“Ciò che conta è l’interesse pubblico” ha dichiarato Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia, sottolineando la necessità di mettere da parte polemiche e rivalità politiche per lavorare tutti nell’interesse della comunità.

Iaia ha rimarcato l’importanza di un sostegno costante da parte del Governo regionale per garantire alle strutture ospedaliere pugliesi condizioni ottimali sia per i pazienti che per gli operatori sanitari. “La sanità non deve diventare un campo di battaglia, ma un settore che merita collaborazione e rispetto da parte di tutti” ha aggiunto.

Con l’avvio della cardiologia, l’ospedale di Manduria si candida a diventare un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria nella zona. “La speranza è che questa iniziativa possa rappresentare un esempio di progresso condiviso, superando le divisioni politiche, per migliorare la sanità pugliese”, ha concluso Iaia.

