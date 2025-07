Manduria, omicidio Bahtijari: ergastolo ridotto in Appello per D’Amicis

La Corte d’Assise d’Appello di Taranto ha riformulato le pene per gli imputati coinvolti nell’omicidio del giovane di etnia rom Natale Naser Bahtijari, ucciso nel febbraio del 2023 a Manduria. In primo grado, Vincenzo D’Amicis venne condannato all’ergastolo, con le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà. Per Simone Di Noi, invece, i Giudici decretarono la reclusione a 27 anni, mentre per Domenico D’Oria Palma a 25 anni e per Vincenzo Stranieri a 7 anni.

Nella giornata di ieri, invece, i magistrati di secondo grado hanno ratificato il concordato effettuato tra la Procura e i legali degli imputati, riducendo tutte le pene. Maggiormente significativo lo sconto nei confronti di Vincenzo D’Amicis, 19enne all’epoca dei fatti e difeso dall’avvocato Luigi Esposito, il quale dovrà scontare 24 anni per l’omicidio, a cui vanno aggiunti 5 anni per la successiva rapina, per un totale di 29 anni. Ridotte le condanne anche nei confronti di Di Noi (24 anni), D’Oria Palma (21 anni e 10 mesi) e Stranieri (7 anni).

Bahtijari venne ucciso nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2023 a soli 21 anni nelle campagne di Manduria per un regolamento di conti dovuto allo spaccio di droga e il suo corpo venne poi gettato in un cavalcavia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author