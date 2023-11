Manduria, nascondeva droga in casa, arrestato 36enne

La Polizia ha arrestato un 36enne di Manduria per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. L’arresto è avvenuto durante un’operazione antidroga dei Falchi della Squadra Mobile, che ha individuato l’attività illecita nel suo appartamento nel centro cittadino. Durante un inseguimento nel centro, il sospettato ha tentato la fuga, ma è stato bloccato senza incidenti. Successivamente, la perquisizione dell’appartamento ha portato al recupero di sostanze stupefacenti, denaro e un telefono cellulare con messaggi incriminanti. Altri oggetti sospetti, come involucri di cavi elettrici in rame, sono stati trovati, ma l’uomo non ha saputo spiegarne l’origine. Arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari.

