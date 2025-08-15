15 Agosto 2025

Antenna Sud

News

La moto che ha travolto Pasquale Dinoi, morto in ospedale poco dopo il violento impatto

Manduria, morte Pasquale Dinoi, Cisl e Fit Cisl: “Intollerabile”

Redazione 15 Agosto 2025
centered image

Dolore e sgomento a Manduria per la morte di Pasquale Dinoi, 53 anni, dipendente stagionale della Gialplast, travolto questa mattina da una moto di grossa cilindrata sulla strada per San Pietro in Bevagna mentre era impegnato nel servizio di raccolta rifiuti.

La Cisl e la Fit Cisl territoriali hanno espresso vicinanza alla famiglia e condannato con forza l’ennesima tragedia sul lavoro. “Siamo vicini alla famiglia del lavoratore deceduto, consapevoli che ciò non basta, poiché continuiamo a ritenere intollerabile e socialmente insostenibile dover prendere semplicemente atto di queste tragedie”, hanno dichiarato i segretari generali Luigi Spinzi (Cisl) e Gianluca Semitaio (Fit Cisl).

I sindacati hanno ribadito la necessità di considerare la sicurezza sul lavoro come priorità assoluta, mettendo in atto tutti i dispositivi previsti da leggi e contratti per fermare un fenomeno definito “da tempo vera emergenza nazionale”.

La Cisl e la Fit Cisl hanno inoltre espresso fiducia negli organismi ispettivi e nella Magistratura, auspicando un rapido accertamento delle responsabilità e controlli costanti sul territorio per prevenire inadempienze e carenze organizzative.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, Ferragosto di lavoro: sindaco porta suo saluto a operatori essenziali

15 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Tarantino uccide ex moglie a La Spezia: braccialetto funzionava male

15 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto: Battista (Lega) critica le nuove assunzioni nello staff del sindaco

15 Agosto 2025 Dante Sebastio

Manduria, tragedia all’alba di ferragosto: uomo investito e ucciso da una moto

15 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

CORA Dance Festival: Taranto centro della danza contemporanea internazionale

15 Agosto 2025 Redazione

Museo MarTa e Città di Ugento insieme per il Premio Zeus

15 Agosto 2025 Laura Milano

potrebbe interessarti anche

Taranto, rilancio per Dammacco e proposta a Cipolletta

15 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Coppa Italia Serie C, Siracusa a Foggia senza allenatore

15 Agosto 2025 Dante Sebastio

Veglie, tragico schianto tra auto e moto: 58enne perde la vita

15 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Incidente fatale in Salento, muore 23enne di Racale

15 Agosto 2025 Dante Sebastio