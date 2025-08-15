Manduria, morte Pasquale Dinoi, Cisl e Fit Cisl: “Intollerabile”

Dolore e sgomento a Manduria per la morte di Pasquale Dinoi, 53 anni, dipendente stagionale della Gialplast, travolto questa mattina da una moto di grossa cilindrata sulla strada per San Pietro in Bevagna mentre era impegnato nel servizio di raccolta rifiuti.

La Cisl e la Fit Cisl territoriali hanno espresso vicinanza alla famiglia e condannato con forza l’ennesima tragedia sul lavoro. “Siamo vicini alla famiglia del lavoratore deceduto, consapevoli che ciò non basta, poiché continuiamo a ritenere intollerabile e socialmente insostenibile dover prendere semplicemente atto di queste tragedie”, hanno dichiarato i segretari generali Luigi Spinzi (Cisl) e Gianluca Semitaio (Fit Cisl).

I sindacati hanno ribadito la necessità di considerare la sicurezza sul lavoro come priorità assoluta, mettendo in atto tutti i dispositivi previsti da leggi e contratti per fermare un fenomeno definito “da tempo vera emergenza nazionale”.

La Cisl e la Fit Cisl hanno inoltre espresso fiducia negli organismi ispettivi e nella Magistratura, auspicando un rapido accertamento delle responsabilità e controlli costanti sul territorio per prevenire inadempienze e carenze organizzative.

